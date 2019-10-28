Асмус высказалась о «жиденьких сиськах» в ответ на проклятие Собчак

Актриса Кристина Асмус ответила на проклятье бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак, жаловавшейся на то, что из-за груди артистки ее интервью не набрало просмотров. Она высказалась в комментариях к посту Собчак в Instagram.

«Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, то топ обеспечен был бы))) Но выглядели вы в интервью прекрасно! Будь вы прокляты 😂», — написала Асмус (орфография и пунктуация автора сохранены).

27 октября Собчак пожаловалась в соцсетях на то, что из-за откровенных кадров с Асмус в фильме «Текст», которые она вставила в свое интервью с актером Александром Петровым, агрегаторы приравняли видео к порно и перестали рекомендовать его интернет-пользователям. Собчак заявила, что «пострадала из-за голых сисек Кристины Асмус», и прокляла актрису.

Петров, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Текст», в интервью Собчак рассказал о мастурбации в компании мужчин на съемках.

В сентябре Асмус раскрыла подробности работы над эротическими сценами в «Тексте».

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