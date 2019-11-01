У Асмус резко ухудшилось самочувствие из-за фотографий надгробия с ее портретом

Самочувствие российской актрисы Кристины Асмус резко ухудшилось после того, как стало известно, что на московской выставке ритуальных услуг было обнаружено надгробие с ее портретом. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 1 ноября.

«Мне в истерике звонили родные и друзья. СМИ оборвали телефон, а директ завален этими новостями. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня», — процитировал артистку ее представитель.

Собеседник агентства отметил, что у звезды начались сильные головные боли.

Ранее 1 ноября сообщалось, что Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии. Ее адвокат Анатолий Кучерена заявил, что имена ответственных за произошедшее уже известны. Защита попытается получить компенсацию и извинения в досудебном порядке, однако готова обратиться в суд, подчеркнул он.

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