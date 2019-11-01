Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии

Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии. Об этом ее адвокат Анатолий Кучерена сообщил «Интерфаксу» в пятницу, 1 ноября.

«Одна из компаний, осуществляющих ритуальные услуги, набралась смелости и нахальства и опубликовала на похоронном изделии портрет Кристины в качестве демонстрации современных технических возможностей», — рассказал Кучерена.

По словам адвоката, имена ответственных за произошедшее уже известны. Защита попытается получить компенсацию и извинения в досудебном порядке, однако готова обратиться в суд, подчеркнул Кучерена.

В конце октября Асмус высказалась о «жиденьких сиськах» и прокляла телеведущую Ксению Собчак в комментариях под ее постом в Instagram.

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