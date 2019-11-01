Дочь Деми Мур рассказала о превращении матери в монстра после наркотиков

Дочь актрисы Деми Мур Таллула Уиллис в ходе передачи Red Table Talk рассказала о периоде, когда ее мать употребляла наркотики. Запись беседы опубликована в Facebook-аккаунте шоу.

«Было ощущение, будто появляется монстр. Я помню, как тревога охватывала мое тело, когда я чувствовала, что ее глаза бегают, что она говорит по-другому, что она становится более жесткой со мной, когда находится в нетрезвом состоянии. И это было очень странно», — поделилась 25-летняя артистка.

Она пояснила, что у Мур бывали моменты необъяснимой агрессии, которые расстраивали ее дочь. Таллула добавила, что в такие моменты ей приходилось разговаривать с матерью как с ребенком. Другая дочь звезды, 31-летняя Румер Уиллис подтвердила ее слова.

Ранее Деми Мур рассказала в своей книге «Наизнанку», как пережила передозировку наркотиков через два месяца после измены ее бывшего мужа Эштона Кутчера. В мемуарах говорится, что в 2012 году на вечеринке она попробовала закись азота. После этого знаменитость употребила синтетическую марихуану, что привело к приступу. По словам Мур, ее дети Румер, Скаут и Таллула были настолько ошарашены инцидентом, что не разговаривали с ней в течение года. Их отец Брюс Уиллис также прервал общение с актрисой, несмотря на их дружеские отношения после развода.

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