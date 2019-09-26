Эштон Кутчер отреагировал на заявления Деми Мур об изменах и групповом сексе

Актер Эштон Кутчер отреагировал на заявления своей бывшей жены Деми Мур, которая рассказала об их опыте секса втроем и последовавших за этим изменах. Он посвятил этой теме несколько постов в Twitter.

«Я сейчас хотел нажать на кнопку и отправить действительно язвительный твит. Но потом я посмотрел на своего сына, дочку, жену и удалил его», — написал артист.

Затем он опубликовал некий номер телефона и порекомендовал читателям звонить по нему, если они хотят узнать правду. Позднее Кутчер также поделился статьей, в которой рассказывалось об эффекте иллюзии правды — тенденции человека верить в информацию, если он слышал ее много раз. «Исследуйте и делайте собственные выводы», — призвал артист.

Ранее бывшая супруга Кутчера актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала, что во время их брака муж дважды смог уговорить ее на секс втроем, а она согласилась, чтобы показаться ему «веселой и классной». В мемуарах говорится, что после тех случаев актер начал изменять ей, объясняя это тем, что в их отношениях размылись грани дозволенного.

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