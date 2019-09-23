Деми Мур рассказала о передозировке наркотиков после измены Эштона Кутчера

Американская актриса Деми Мур рассказала в своей книге «Наизнанку», как пережила передозировку наркотиков через два месяца после измены ее бывшего мужа Эштона Кутчера. Об этом сообщает RadarOnline.

Отмечается, что артистка была подавлена из-за случая с супругом, в связи с чем решила устроить вечеринку в своем доме, на которой также была ее 23-летняя дочь Румер Уиллис. В мемуарах говорится, что присутствующие употребляли закись азота, и Мур присоединилась к ним. После этого знаменитость употребила синтетическую марихуану, что привело к приступу.

«Следующее, что я помню, — все стало размытым, и я могла видеть себя сверху. Я выплывала из своего тела в кружащиеся цвета», — поделилась артистка. Она пояснила, что ее друзья вызвали скорую, и Мур экстренно госпитализировали.

По словам Мур, ее дети Румер, Скаут и Таллула были настолько ошарашены инцидентом, что не разговаривали с ней в течение года. Их отец Брюс Уиллис также прервал общение с актрисой, несмотря на их дружеские отношения после развода.

Ранее в сентябре Деми Мур призналась, что пожалела об опыте секса втроем во время брака с Эштоном Кутчером. Она отметила, что пошла на подобные эксперименты, чтобы показаться бывшему мужу «веселой и классной», однако это привело к изменам с его стороны.

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