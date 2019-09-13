56-летняя голливудская актриса снялась голой и попала на обложку модного журнала

Голливудская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась полностью обнаженной для обложки октябрьского выпуска модного журнала Harper's Bazaar. Фотографию знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке 56-летняя голая Мур позирует боком к камере, сидя возле бассейна и закрыв грудь руками. Ее образ дополнен объемной шляпой ярко-розового цвета и платиновым браслетом французской люксовой ювелирной марки Van Cleef & Arpels.

Фото опубликовано @demimooreofficial

Поклонники актрисы пришли в восторг от новой фотографии. «Как же прекрасно твоя внешняя красота сочетается с внутренней!» — восхищался один из подписчиков. «Я думал, что эти фотографии были сделаны лет 30 назад! Это просто невозможно! Ты потрясающая», — удивлялся другой подписчик. «Это фото и правда сделано в 2019 году? Ты выглядишь лучше, чем когда-либо!» — сыпал комплиментами еще один фанат.

Автором фотосъемки выступил фэшн-фотограф перуанского происхождения Мариано Виванко.

В августе немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась для обложки итальянской версии американского модного журнала Vogue. На одном из снимков 48-летняя Шиффер позирует без одежды, прикрыв грудь клатчем, а зону бикини — свисающими туфлями салатового цвета. В другой руке модель держит черный пиджак, который скрывает ее ягодицы.

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