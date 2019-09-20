Деми Мур пожалела о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур рассказала в своей книге «Наизнанку» об опыте группового секса во время ее восьмилетнего брака с артистом Эштоном Кутчером. Об этом сообщает RadarOnline.

По словам 56-летней знаменитости, бывший муж дважды предлагал ей заняться сексом втроем, и она соглашалась. «Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть», — призналась звезда. Она заявила, что считает случившееся ошибкой.

После этого, в 2010 году, она узнала из сообщений в СМИ, что супруг изменил ей с 21-летней девушкой в их доме, пока она находилась на съемках картины Сэма Левинсона «Родственнички». Как отмечается в мемуарах Мур, Кутчер не испытывал вины из-за случившегося и заявил, что пошел на такой шаг после того, как они привлекли третьего человека в отношения. Он пояснил, что это размыло границы дозволенного.

В книге говорится, что после измены пара по-прежнему продолжала жить в браке, однако в 2011 году Мур наткнулась в сети на сообщения о том, что муж вновь вступил в интимную связь с другой девушкой во время вечеринки в Сан-Диего. После этого случая знаменитости приняли решение о расставании.

Осенью 2018 года стало известно, что Деми Мур начала встречаться со стилисткой из Сербии Машей Мандзукой. Сообщалось, что женщины вдвоем воспитывают дочь Мандзуки.

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