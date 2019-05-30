Эштона Кутчера вызвали в суд по делу об убийстве его бывшей девушки

Американский актер Эштон Кутчер дал показания в суде по делу об убийстве его бывшей девушки Эшли Эллерин. Об этом сообщает CBS Los Angeles.

Отмечается, что преступление произошло в 2001 году. Эллерин стала жертвой «голливудского потрошителя» Майкла Гаргило, обвиняемого в убийстве трех человек и нападении на женщину с ножом. Прокуроры добиваются для него смертной казни.

По словам Кутчера, 21 февраля 2001 он отправился домой к своей девушке, чтобы пойти вместе на вечеринку, однако она не открыла дверь. Он заглянул в окно и увидел на полу красные пятна. Тогда артист подумал, что Эллерин пролила вино, и решил, что его возлюбленная уже покинула свое жилье.

На следующий день Кутчер узнал о гибели девушки и предупредил детективов, что отпечатки его пальцев остались на дверной ручке. Он сказал, что дергал дверь, чтобы привлечь внимание возлюбленной. Тогда актеру пояснили, что он не является подозреваемым в этом деле.

Суд над Гаргило начался 2 мая. Он может продлиться до шести месяцев.

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