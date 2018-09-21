Актер Эштон Катчер на машине сбил подростка

Американский актер Эштон Катчер сбил подростка на своей машине. Об этом пострадавший сообщил в Instagram.

«Меня сегодня сбила машина... Но все нормально, потому что за рулем был Эштон Катчер», — написал молодой человек.

Он также выложил совместную фотографию с артистом, сделанную после инцидента.

Got hit by a car today... But it’s ok because it was by Ashton Kutcher.🤷🏻‍♂️ Фото опубликовано @littleduckleo

19-летний Лео Мареньи, который подрабатывает няней, шел забирать детей из школы и нес с собой два самоката. По его словам, от удара его подбросило в воздух, после чего он упал на землю.

Катчер вышел из черной Tesla и спросил, все ли в порядке. Мареньи отделался синяками и разбитым коленом.

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