Илона Маска нашли на диджей-сете Снуп Дога

Бизнесмен, владелец Space X и основной акционер Tesla Илон Маск посетил диджей-сет рэпера Снуп Дога на фестивале SXSW и сфотографировался с артистом. Снимок выложил в свой Instagram австралийский телеведущий Ошер Гансберг.

Гансберг опубликовал фото со следующим комментарием: «Чемпионы мира по взлету в облака», обыграв работу Маска в космической промышленности и любовь Снуп Дога к марихуане: использованное ведущим выражение to get high также имеет значение «накуриться».

В 2017 году Маск признался в любви к музыке Снуп Дога и заметил, что думал о том, чтобы назвать изобретенную его компанией промышленную бормашину Snoop Dug (dug — англ. копать — прим. «Ленты.ру»). На SXSW бизнесмен поучаствовал в публичной дискуссии со своим другом, сценаристом сериала «Мир Дикого запада» Джонатаном Ноланом, а рэпер отыграл диджей-сет на вечеринке Эштона Катчера.

В марте Снуп Дог выпустил мини-альбом — EP «220». Все пластинки рэпера, включая дебютную Doggystyle, были проданы тиражом в 35 миллионов альбомов по всему миру.

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