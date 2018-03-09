Илон Маск выявил угрозу своему бизнесу и пожаловался Трампу

Владелец производящей электромобили компании Tesla Илон Маск попросил президента США Дональда Трампа ввести заградительные пошлины на китайские автомобили. Об этом сообщает издание The Verge.

«Я в целом против импортных пошлин, но действующие правила крайне осложняют нам задачу. Это все равно, что участвовать в олимпийском забеге в свинцовых кроссовках. Например, с американской машины в Китае взимают пошлину 25 процентов, а с китайской в США — только 2,5 процента, в десять раз меньше», — пояснил Маск.

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«Мы поднимали этот вопрос в диалоге с прежней администрацией Барака Обамы, но это ни к чему не привело. Я лишь хочу справедливого исхода, в идеальном случае — одинаково умеренных импортных пошлин и правил», — заключил бизнесмен.

Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25 процентов для стали и 10 процентов для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США.

3 марта Трамп пообещал ввести новые налоги на автомобили европейского производства, если Евросоюз продолжит увеличивать пошлины для работающих в Старом Свете американских компаний. 7 марта агентство Bloomberg сообщило, что в Белом доме задумались над введением пошлин для китайских товаров и ограничениями для китайских инвестиций в США.

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