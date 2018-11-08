Деми Мур закрутила лесбийский роман с сербской стилисткой

Американская актриса Деми Мур встречается со стилисткой из Сербии Машей Мандзукой. Об этом сообщает портал Radar Online со ссылкой на источник.

По словам собеседника портала, 56-летняя артистка находится в отношениях с 43-летней стилисткой уже два года, женщины якобы вместе воспитывают дочь Мандзуки. «Деми — будто вторая мать для ребенка Маши», — поведал источник.

Мур не признавалась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Актриса была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром с 1980 по 1985 год, с 1987 по 2000-й — за актером Брюсом Уиллисом. В этом браке она родила трех дочерей. В 2005 году Мур вышла замуж за артиста Эштона Кутчера, с которым развелась в 2011-м.

Деми Мур известна по таким фильмам, как «Привидение», «Непристойное предложение», «Разоблачение», «Стриптиз», «Огни святого Эльма», «Солдат Джейн», «Очень хорошие девочки» и «Без изъяна». Актриса была дважды номинирована на кинопремию «Золотой глобус».

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