Режиссера лесбийской драмы «Жизнь Адель» обвинили в сексуальных домогательствах

Французский режиссер Абделлатиф Кешиш обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом в среду, 31 октября, сообщает Deadline.com.

С обвинениями в адрес Кешиша выступила актриса, чье имя пока не раскрывается. По ее словам, инцидент произошел в июне на вечеринке в квартире у общего знакомого. Заявление во парижскую полицию женщина подала 6 октября, но известно об этом стало только сейчас.

Абеллатиф Кешиш — французский режиссер тунисского происхождения. В 2013 году он получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за свою картину «Жизнь Адель». Фильм, собравший затем в мировом прокате 19 миллионов долларов, рассказывает о романе двух французских девушек — школьницы и студентки.

Ранее в среду стало известно, что с американского актера Сильвестра Сталлоне сняли обвинения в изнасиловании.

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