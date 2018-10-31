Со Сталлоне сняли обвинение в изнасиловании

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвигать обвинения в изнасиловании против актера Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщает портал TMZ.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что отказались от дела из-за недостатка улик и того, что свидетели не смогли подтвердить обвинения. По информации источников портала, показания двух свидетелей напрямую противоречили показаниям предполагаемой жертвы Сталлоне.

Голливудского артиста обвинила в изнасиловании женщина, не раскрывшая публике своего имени. По ее словам, акты сексуального насилия произошли в 1987-м и 1990 году. Она подала заявление в полицию в декабре 2017 года. Сталлоне в ответ обвинил женщину во лжи и также обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

Отмечается, что, помимо недостатка доказательств, у обвинений против актера истек срок давности.

В ноябре 2017-го Сталлоне обвинили в принуждении к сексу 16-летней поклонницы. По словам пострадавшей, это произошло в 1986 году в Лас-Вегасе во время съемок фильма «Изо всех сил». Сталлоне от этих обвинений открестился, назвав их смехотворной ложью.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!