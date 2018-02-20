Сталлоне порадовался своему воскрешению и выгнал дочерей из дома

Видео: officialslystallone / Instagram

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне прокомментировал сообщения о своей смерти от рака простаты. Артист опубликовал в Instagram во вторник, 20 февраля, видеозапись того, как выставил дочерей из дома во время шторма.

«Закрыл своих дочек снаружи во время небольшого шторма с градом. Так хорошо восстать из мертвых!» — написал он. Актер заснял визжащих босоногих девушек. «Что случилось? Там холодно? Холодно? Это научит их», — добавил он, обращаясь к зрителям. Чему именно это должно научить его дочек, актер не уточнил.

Накануне в соцсетях появились сообщения о смерти Сталлоне якобы от рака простаты. «Актер держал свою болезнь в секрете, но в итоге так и не мог справиться с ней», — говорилось в постах.

Актеру уже исполнился 71 год. Он снялся более чем в 50 фильмах. Приобрел славу благодаря ролям в боевиках и серии фильмов «Рокки».

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