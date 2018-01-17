У Ивана Драго из «Рокки» появится сын-румын

В фильме «Крид 2» из франшизы «Рокки» появится сын главного антагониста четвертой части Ивана Драго (Дольф Лундгрен). Его сыграет румынский боксер Флориан Мунтяну, сообщил актер Сильвестр Сталлоне в Instagram.

«Поздравляю Флориана Мунтяну с ролью сына Ивана Драго! 27 лет, 193 сантиметра, 111 килограммов таланта», — написал Сталлоне, сыгравший главного персонажа франшизы Рокки Бальбоа.

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Первая часть «Рокки» была написана по сценарию Сталлоне и представлена публике в 1976 году. Лента завоевала три премии «Оскар» и «Золотой глобус». После нее вышли еще пять картин со Сталлоне в роли Бальбоа. В 2015-м франшиза была перезапущена фильмом Райана Куглера «Крид: Наследие Рокки», в котором главную роль отвели сыну Аполло Крида (Майкл Джордан), соперника Рокки из первых частей.

Куглер также выступил режиссером «Крида 2». Премьера картины запланирована на ноябрь. В ней снимутся Джордан, Сталлоне и Лундгрен.

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