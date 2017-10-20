Дольф Лундгрен измерил крутость Путина

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен заявил, что считает президента России Владимира Путина крутым. Его слова передает портал Cafe.

«Да, черт возьми, я думаю, он довольно крутой», — подчеркнул артист.

По словам Лундгрена, американцам необходимо иметь «плохих парней», которых можно бояться, и ими снова становятся русские, в том числе и в Голливуде. «В прошлом это были иранцы, ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в России — прим. «Ленты.ру»), восточные немцы, а сейчас русские возвращаются», — подчеркнул актер.

В конце декабря 2016 года Лундгрен пообещал задуматься о переезде в Россию, «если в Америке станет хуже».

Дольф Лундгрен (настоящее имя Ханс Лундгрен) известен ролями в фильмах «Каратель», «Неудержимые», «Разборка в Маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Властелины вселенной» и «Дерево Джошуа».