Культура
 

Дольф Лундгрен снимется в «Аквамене»

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Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен присоединился к съемочной группе фантастического боевика «Аквамена». Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил в своем Twitter режиссер фильма Джеймс Ван.

«Было сложнее всего (и интереснее всего) держать это в тайне. Но, наконец, добро пожаловать в Атлантиду, Дольф Лундгрен», — написал кинематографист.

Актер исполнит роль главного антагониста, короля Нереуса.

Как отметил режиссер, персонаж Лундгрена в картине будет существенно отличаться от того, как герой представлен в комиксах.

Мировая премьера «Аквамена» намечена на 19 декабря 2018 года.

Дольф Лундгрен известен по таким лентам, как «Рокки», «Универсальный солдат», «Властелины Вселенной», «Дерево Джошуа», «Каратель» и «Неудержимые».

В декабре 2016-го актер пообещал задуматься о переезде в Россию.

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