Сталлоне снимет продолжение «Рокки»

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне снимет и спродюсирует сиквел картины «Крид: Наследие Рокки», спин-оффа культовой ленты «Рокки». Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Не терпится приступить к съемкам и продюсированию невероятно талантливого Майкла Б. Джордана в "Криде-2" в следующем году... еще один раунд!» — сообщил Сталлоне.

Поклонники актера в комментариях под фото отметили, что ждут продолжения фильма, съемки которого должны начаться в 2018 году.

Спортивная драма «Крид: Наследие Рокки» вышла в 2015 году. Фильм стал седьмым в серии «Рокки». Главные роли сыграли Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне, режиссером выступил Райан Куглер.

Первая часть «Рокки» была написана по сценарию Сталлоне и представлена публике в 1976 году. Лента завоевала три премии «Оскар» и «Золотой глобус».