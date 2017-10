Дочери Сталлоне в прозрачных платьях поучились варить пасту

Косметическое подразделение бренда Dolce&Gabbana представило новую коллекцию декоративной косметики для глаз и бровей Emotioneyes. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 9 октября.

В рекламе линии снялись дочери актера Сильвестра Сталлоне — модели Систин и София. По сюжету съемки девушки, одетые в полупрозрачные черные кружевные платья, позировали на улицах итальянского города, где брали уроки приготовления пасты Oreсchiette у пожилой местной жительницы.

В новую линию косметики Emotioneyes вошли средства: водостойкая подводка для глаз High Definition Eyeliner Style с фетровым аппликатором оттенков Nero и Terra и тени для бровей Brow Powder Duo оттенков Natural Blond и Natural Brunette (можно наносить влажным аппликатором либо сухой кистью). Производитель сообщает, что средства устойчиво держатся на коже до 8 часов.

Фото: Dolce & Gabbana 1 /2

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие. Право на использование бренда в производстве косметики и парфюмерии принадлежит корпорации Shiseido Group.

В начале сентября 2017 года бренд представил рекламную кампанию мужского аромата The One for Men с участием звезды сериала «Игра престолов» Кита Харингтона.