Dolce & Gabbana окунет девушек в краски осени

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил новую коллекцию средств для макияжа — Fall In Bloom. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Лицом рекламной кампании стала модель Соня Бен Аммар. Съемки проходили в Бари (Италия).

Матовые помады Dolce Matte представлены в трех оттенках – Dolce Carezza, Dolce Notte и Dolce Inferno. Также среди новинок — коллекционная палетка теней для век Quad Fall in Bloom и тушь для ресниц Volumized Lashes в оттенке Dahlia.

В линейку вошли и несколько новых лаков для ногтей: в оттенках Pure Nude, Light Bloom, Lilac и Inferno. Главное место в новой коллекции занимает кремовый хайлайтер Rosa del mattino, который придает коже эффект внутреннего свечения. Цены на новую продукцию варьируются от 2050 до 4170 рублей.

Фото: Dolce & Gabbana 1 /2

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики.

