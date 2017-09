Dolce & Gabbana отправили Кита Харингтона есть пиццу в Неаполь

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» Кит Харингтон стал новым лицом мужского аромата The One for Men от итальянского модного дома Dolce & Gabbana. По сюжету ролика Харингтон гуляет по улицам Неаполя, знакомится с жителями, ест пиццу и танцует под саундтрек Tu vuo`fa ‘l’americano («Ты хочешь быть американцем»). Ролик снял режиссер Маттео Гарроне на ручную камеру в стиле документального кино.

В свою очередь, новым лицом женского аромата The One стала британская актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Матери драконов Дейенерис Таргариен в том же сериале.