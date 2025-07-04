На Западе рассказали об ухудшении ситуации для Украины

Кошкович: Зеленскому стоило пойти на мир с Россией еще год назад

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило пойти на мир с Россией еще год назад, тогда его условия были бы лучше. Об этом заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Зеленский должен был остановить эту войну год назад. Война была бы проиграна, но на более выгодных условиях.

С каждым новым днем, когда Киев продолжает сражаться, положение становится все более безнадежным», — написал он.

По словам эксперта, причиной, по которой Украина оказалось в текущей ситуации, стало постепенное исчерпание ее мобилизационных ресурсов.

Ранее британский журнал The Economist предрек Украине «мрачную расплату» на фоне ослабления военной поддержки и неприязни президента США Дональда Трампа к Зеленскому.