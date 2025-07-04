В центре Москвы собрались избавиться от 250-летнего дома-памятника

В центре Москвы выставили на торги 250-летний бывший арестный дом

В центре Москвы решили избавиться от 250-летнего бывшего арестного дома, где отбывал наказание поэт Владимир Маяковский. Дом-памятник выставили на торги, сообщает РБК.

Речь идет о четырехэтажном особняке, который возвели в 1782 году на Новобасманной улице в Красносельском районе Москвы. Здание считают объектом культурного наследия федерального значения. Общая площадь дома достигает 1,3 тысячи квадратных метров.

С 20-х годов позапрошлого века здание входило в состав Капитанской слободы — до революции 1917 года его использовали как полицейскую часть и арестный дом. Здесь в том числе отбывали наказания журналист Владимир Короленко, поэт Владимир Маяковский, революционерка Инесса Арманд и другие известные деятели того времени.

В 30-е годы XX века историческая планировка и интерьеры были утрачены во время ремонта. Теперь в проведении масштабной реконструкции нуждается все здание. Заявки на участие в аукционе, при помощи которого собираются продать дом, принимают до 4 августа. Постройку оценили как минимум в 100,7 миллиона рублей.

В марте в Санкт-Петербурге на торгах продали еще одну бывшую знаменитую тюрьму — «Кресты». Здание досталось новому владельцу за 1,1 миллиарда рублей. После реконструкции на территории планируют создать музейно-выставочный комплекс, гостиницу и другие места для досуга.