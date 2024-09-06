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06:07, 6 сентября 2024Экономика

Легендарную тюрьму «Кресты» выставят на аукцион. Сколько может составить ее стоимость и что планируют открыть в здании?

Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге выставят на аукцион до конца года

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Имущественный комплекс бывшей легендарной тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион до конца 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Начальная цена объекта на торгах может составить около одного миллиарда рублей, но точная сумма станет известна только после завершения оценки в момент объявления аукциона, пояснил Мутко.

Сейчас все в принципе [к продаже] готово, до конца года хотим. Сложный объект — там котельная, два общежития

Виталий Муткогенеральный директор «Дом.РФ»
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В здании планируется открыть музейно-выставочный комплекс

Общая площадь «Крестов» изначально составляла 43 900 квадратных метров, тюрьма занимает участок на 4,17 гектара. Но в итоге несколько зданий, включая действующую церковь Святого князя Александра Невского (ее передадут местной епархии) и общежития, было решено вывести из лота. Таким образом на аукцион будет выставлены объекты на 41 500 квадратных метров и площадка на 3,92 гектара.

Как уточнил Мутко, там предполагается создание общественно-делового пространства с музейно-выставочной составляющей.

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Комплекс потребует значительных инвестиций в обновление

По оценке партнера NF Group Станислава Бибика, один миллиард рублей — рыночная цена за такой комплекс. В беседе с «Ведомостями» он предположил, что стоимость объекта в ходе торгов может вырасти, однако это будет зависеть от количества участников.

Опрошенные изданием эксперты заявили, что комплекс потребует значительных инвестиций в обновление. Как пояснил Бибик, там необходимо провести масштабную реконструкцию и переоборудование зданий, что подразумевает реставрацию исторических фасадов и адаптацию под современные стандарты эксплуатации. При этом благодаря расположению в центральной части Петербурга существует хорошая возможность создания там делового пространства с высокой посещаемостью, полагает он.

В то же время замглавы филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров обратил внимание, что это один из самых специфичных объектов города, имеющий негативный контекст, что может повлиять на цену продажи. Однако замруководителя департамента продаж Российского аукционного дома по Санкт-Петербургу Дарья Гончарова указала на интерес людей к камерам, подземельям, решеткам и башням, приведя в пример Петропавловскую крепость и Тауэр. Сложность она видит в поиске инвестора, который отдает себе отчет, насколько тяжелый объект ему достался, и готов к долгой и кропотливой работе с ним.

Тюремный комплекс «Кресты» был построен в 1884-1889 годах на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов. Он включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания. В разное время в тюрьме сидели Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский.

В конце 2017 года тюрьму перевели в «Новые Кресты» в Колпино. В 2023 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала здание, которое является выявленным объектом культурного наследия, корпорации «Дом.РФ» для реализации.

Настало их время!
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      Марина Совина
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      Легендарную тюрьму «Кресты» выставят на аукцион. Сколько может составить ее стоимость и что планируют открыть в здании?

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