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03:19, 6 сентября 2024Экономика

Тюрьму «Кресты» в Петербурге до конца года выставят на аукцион

Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на аукцион до конца 2024 года

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион до конца 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко в беседе с РБК.

«Сейчас все в принципе [к продаже] готово, до конца года хотим. Сложный объект — там котельная, два общежития», — рассказал он.

Начальная цена объекта на торгах может составить около одного миллиарда рублей, однако точная сумма станет известна только после завершения оценки в момент объявления аукциона, пишет «Ведомости».

Соглашение о передаче зданий «Крестов» институту развития «ДОМ.РФ» было подписано в мае 2023 года. Комплекс, в состав которого входят помещения храма святого благоверного князя Александра Невского, котельная и трансформаторная, причислен к объектам культурного наследия. Как говорилось ранее, на территории тюрьмы, в которой сидели Троцкий, Гумилев и Бродский, могут организовать арт-пространство.

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      Юлия Мискевич
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