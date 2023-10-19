Легендарные «Кресты» продадут

ОТР: «Кресты» в Петербурге продадут на торгах

Здания знаменитого бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге продадут на торгах, передает телеканал ОТР.

На территории легендарных «Крестов» планируют создать арт-пространство. Соглашение об этом уже подписало городское правительство. В настоящее время идет подготовка к аукциону, его формат подтвердят позднее. Также планируются консультации с экспертами и потенциальными инвесторами, у которых есть опыт работы с уникальными архитектурными объектами.

В мае управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти полностью передало «Кресты» акционерному обществу «ДОМ.РФ». Новый владелец заявлял, что планирует дать бывшей тюрьме «новые, востребованные функции».

Заместитель председателя городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов предсказывал, что на реконструкцию комплекса может уйти до пяти лет. Он заявлял, что историческая часть здания снесена не будет. В «Крестах» проведут реставрацию, чтобы подготовить здания к современному использованию.

Комплекс зданий «Крестов», расположенный по адресу Арсенальная набережная, дом 7, является объектом культурного наследия. Тюрьму открыли в 1982 году, она была спроектирована как место одиночного содержания. До 2017 года «Кресты» официально назывались «Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор № 1"». После в «Крестах» располагалась исправительно-трудовая колония, где около 200 заключенных занимались ремонтом самого объекта и обслуживанием помещений.