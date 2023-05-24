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11:14, 24 мая 2023Среда обитания

Легендарные «Кресты» официально перестали быть тюрьмой

Комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге передали ДОМ.РФ

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти полностью передало объект «Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы "Кресты"» акционерному обществу «ДОМ.РФ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о земельном участке и 24 строениях на Арсенальной набережной. После приема объекта новый владелец планирует сделать так, чтобы бывшая тюрьма «получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры».

Ранее заместитель председателя городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов рассказывал, что реконструкция легендарной тюрьмы может занять несколько лет. «Безусловно, это будет реставрация, приспособление для современного использования. Историческую часть мы, конечно, не позволим снести. На проектирование и работы уйдет не менее пяти лет», — говорил он.

Исторический комплекс «Крестов», признанный памятником архитектуры, возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название связано с конфигурацией строения: здания построены в форме крестов, они соединены между собой административным корпусом.

Платон Щукин
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