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18:16, 4 июля 2025Бывший СССР

В Латвии анонсировали присоединение Турции к коалиции дронов для Украины

Минобороны Латвии: Турция и Бельгия присоединятся к коалиции БПЛА для Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Турция и Бельгия планируют присоединиться к коалиции дронов для Украины. Об этом сообщило министерство обороны Латвии, передает РИА Новости.

«На проходящем в Риге международном заседании руководство коалиции дронов поддержало желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции беспилотников», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в коалицию на данный момент входят 20 государств, а страны-участницы обязались в 2025 году выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке Китаем поставок Mavic в страну. Отмечается, что Пекин сократил продажу компонентов для беспилотников и западным покупателям.

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