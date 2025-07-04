В Латвии анонсировали присоединение Турции к коалиции дронов для Украины

Минобороны Латвии: Турция и Бельгия присоединятся к коалиции БПЛА для Украины

Турция и Бельгия планируют присоединиться к коалиции дронов для Украины. Об этом сообщило министерство обороны Латвии, передает РИА Новости.

«На проходящем в Риге международном заседании руководство коалиции дронов поддержало желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции беспилотников», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в коалицию на данный момент входят 20 государств, а страны-участницы обязались в 2025 году выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке Китаем поставок Mavic в страну. Отмечается, что Пекин сократил продажу компонентов для беспилотников и западным покупателям.