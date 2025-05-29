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15:55, 29 мая 2025Бывший СССР

Китай прекратил продажу дронов Украине

Bloomberg: Китай прекратил поставки беспилотников Mavic на Украину
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: AP

Китай прекратил поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Mavic на Украину, однако продолжил поставлять их в Россию. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на президента республики Владимира Зеленского.

«Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. На территории России есть производственные линии, где есть китайские представители», — говорится в публикации.

Европейский чиновник заявил агентству, что высказывания украинского политика совпадают с оценками Европы. Отмечается, что Пекин сократил продажу компонентов для беспилотников и западным покупателям.

В марте экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко рассказал о зависимости Украины от Китая. По его словам, детали для БПЛА в больших масштабах производит именно эта страна.

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