Луценко: КНР может обрушить фронт ВСУ или ВС РФ, ограничив поставки деталей БПЛА

Китай может предопределить ход украинского конфликта, обрушив фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) или ВС России. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады республики Игорь Луценко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, «80 процентов поражений сейчас в полосе ответственности некоторых бригад — это дроны». Производством этих дронов занимается вовсе не американская сторона, которая еще недавно была основным поставщиком военной помощи для Киева. «Для сегмента FPV-камикадзе американцы не поставляют ни винтика. Боевые части дронов производятся по хатам неподалеку от фронта. Никто не слышал и о массовом применении какого-нибудь американского РЭБа», — написал нардеп. КНР же производит детали для БПЛА, соответственно обе стороны конфликта зависят от этой страны в разы больше в плане вооружений.

«Степень локализации наиболее массовых образцов БПЛА, средств РЭБ и РЭР — она сейчас такова, что Китай может обрушить фронт в ту или иную сторону, если реально ограничит поставки своей продукции соответствующему участнику военного противостояния», — объяснил Луценко.

Ранее Россия заявила о готовности производить совместно с Китаем проверенное в ходе специальной военной операции (СВО) оружие. Речь может идти о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения, а также создании совместных производственных площадей и сервисных центров.