Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:31, 8 марта 2025Бывший СССР

В Верховной Раде указали на способность Китая обрушить фронт ВСУ

Луценко: КНР может обрушить фронт ВСУ или ВС РФ, ограничив поставки деталей БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Китай может предопределить ход украинского конфликта, обрушив фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) или ВС России. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады республики Игорь Луценко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, «80 процентов поражений сейчас в полосе ответственности некоторых бригад — это дроны». Производством этих дронов занимается вовсе не американская сторона, которая еще недавно была основным поставщиком военной помощи для Киева. «Для сегмента FPV-камикадзе американцы не поставляют ни винтика. Боевые части дронов производятся по хатам неподалеку от фронта. Никто не слышал и о массовом применении какого-нибудь американского РЭБа», — написал нардеп. КНР же производит детали для БПЛА, соответственно обе стороны конфликта зависят от этой страны в разы больше в плане вооружений.

«Степень локализации наиболее массовых образцов БПЛА, средств РЭБ и РЭР — она сейчас такова, что Китай может обрушить фронт в ту или иную сторону, если реально ограничит поставки своей продукции соответствующему участнику военного противостояния», — объяснил Луценко.

Ранее Россия заявила о готовности производить совместно с Китаем проверенное в ходе специальной военной операции (СВО) оружие. Речь может идти о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения, а также создании совместных производственных площадей и сервисных центров.

    Обсудить
    Последние новости

    В США сообщили о новом условии России на переговорах по Украине

    Трамп назвал условия защиты стран-членов НАТО

    Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула

    В Верховной Раде указали на способность Китая обрушить фронт ВСУ

    В Верховной Раде прокомментировали последние действия Зеленского

    Стало известно об ударе по инфраструктуре Одессы

    В Польше захотели увеличить национальную армию

    На Украине пожалели об отказе от предложения Лукашенко по переговорам

    Сторонники Трампа призвали восстановить военную помощь Украине

    В Европе захотели помочь Киеву при отключении Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше