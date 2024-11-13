В России заявили о готовности производить с Китаем проверенное в ходе СВО оружие

Россия готова производить совместно с Китаем проверенное в ходе специальной военной операции (СВО) оружие, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, речь может идти о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения, а также создании совместных производственных площадей и сервисных центров. «И, если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия», — сказал руководитель.
Бабич добавил, что потенциальные заказчики проявляют все больший интерес к технике, проверенной в ходе СВО.
Ранее замдиректора ФСВТС заявил, что наибольший интерес со стороны Китая вызывают такие высокотехнологичные образцы российского оружия, как средства противовоздушной обороны, боевые самолеты и радиолокационная техника.