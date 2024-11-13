Названо вызывающее наибольший интерес Китая российское оружие

ФСВТС: Китай интересуют российские авиация, радиолокация и средства ПВО

Наибольший интерес со стороны Китая вызывают высокотехнологичные образцы российского оружия: средства противовоздушной обороны (ПВО), боевые самолеты и радиолокационная техника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

В ФСВТС также заявили о наличии хороших перспектив сотрудничества в сфере авиационного двигателестроения и в области космических технологий.

Ранее заместитель директора ФСВТС Михаил Бабич рассказал о запросах на покупку российских истребителей пятого поколения Су-57. По словам чиновника, Россия готова к сотрудничеству по самолету, производство которого требует слаженной работы множества сторон.

До этого глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что экспортную версию истребителя Су-57 по достоинству оценят зарубежные коллеги. Он отметил, что самолет продолжает модернизироваться, а мощности по его выпуску расширяются.