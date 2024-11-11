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13:06, 11 ноября 2024Наука и техника

Чемезов оценил Су-57

Глава «Ростеха»: истребитель Су-57 по достоинству оценят зарубежные коллеги
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 по достоинству оценят зарубежные коллеги. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Это грозное оружие с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны», — сказал гендиректор.

По его словам, самолет продолжает модернизироваться, а мощности по его выпуску расширяются.

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«Кстати, на днях в Китае состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Уверен, что истребитель по достоинству оценят и зарубежные коллеги», — сказал глава госкорпорации.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 впервые покажут в летной программе на зарубежной выставке Airshow China 2024.

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