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14:08, 7 ноября 2024Наука и техника

Су-57Э впервые покажут в летной программе за рубежом

«Ростех» впервые покажет Су-57Э в летной программе на Airshow China
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ольга Соколова / Globallookpress.com

Экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 впервые покажут в летной программе за рубежом. Самолет продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на выставке Airshow China 2024. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Гости салона смогут увидеть машину [Су-57Э] на земле и в воздухе — самолет покажет фигуры высшего пилотажа во время летной программы авиашоу», — говорится в сообщении.

Также в показательных полетах примет участие пилотажная группа «Русские витязи» на истребителях Су-35С поколения 4++.

Международный авиасалон Airshow China пройдет в городе Чжухай с 12 по 17 ноября.

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Ранее американское издание The National Interest писало, что прибывший для участия в Airshow China Су-57Э может привлечь потенциальных покупателей, включая Алжир, Индию и Турцию.

В ноябре в сети появилось первое фото, демонстрирующее изнутри отсек российского истребителя пятого поколения Су-57 для ракет малой дальности Р-74.

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