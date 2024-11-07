Су-57Э впервые покажут в летной программе за рубежом

Экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 впервые покажут в летной программе за рубежом. Самолет продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на выставке Airshow China 2024. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
«Гости салона смогут увидеть машину [Су-57Э] на земле и в воздухе — самолет покажет фигуры высшего пилотажа во время летной программы авиашоу», — говорится в сообщении.
Также в показательных полетах примет участие пилотажная группа «Русские витязи» на истребителях Су-35С поколения 4++.
Международный авиасалон Airshow China пройдет в городе Чжухай с 12 по 17 ноября.
Ранее американское издание The National Interest писало, что прибывший для участия в Airshow China Су-57Э может привлечь потенциальных покупателей, включая Алжир, Индию и Турцию.
В ноябре в сети появилось первое фото, демонстрирующее изнутри отсек российского истребителя пятого поколения Су-57 для ракет малой дальности Р-74.