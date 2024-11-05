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16:52, 5 ноября 2024Наука и техника

Появилось первое фото отсека Су-57 для новых ракет

Опубликовано первое фото отсека истребителя Су-57 для ракет РВВ-МД
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Первое фото, демонстрирующее изнутри отсек российского истребителя пятого поколения Су-57 для ракет малой дальности, появилось в сети. На снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованном снимке изображен Су-57 с открытым отсеком в крыле, который предназначен для новой ракеты класса «воздух-воздух» Р-74 (РВВ-МД). Перевозка ракет во внутренних отсеках обеспечивает самолетам пятого поколения сниженную радиолокационную заметность.

РВВ-МД является дельнейшим развитием советской Р-73. Ракета с инфракрасной системой наведения и комбинированным аэрогазодинамическим управлением предназначена для поражения воздушных целей в любое время суток. Максимальная дальность пуска РВВ-МД составляет 40 километров.

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21 марта 2023

В августе 2023 года бывший министр обороны России Сергей Шойгу поручил наладить производство управляемых ракет РВВ-МД.

В том же месяце в ГосМКБ «Вымпел» сообщили о создании РВВ-МД2, которая опережает аналоги США на 5-10 лет. Эти ракеты стали первыми изделиями своего класса, которые получили инерциальную систему управления.

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