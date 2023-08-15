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04:34, 15 августа 2023Наука и техника

Шойгу поручил наладить производство ракеты РВВ-МД

Шойгу поручил наладить производство авиационной управляемой ракеты РВВ-МД

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил наладить производство авиационной управляемой ракеты малой дальности класса «воздух-воздух» РВВ-МД, представленной научно-производственным объединением (НПО) «Курганприбор» на форуме «Армия-2023». Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия», — сказал министр, обращаясь к генеральному директору "Курганприбора" Федору Колосовникову в ходе осмотра стенда НПО. Отмечается, что глава предприятия дал слово, что приложит все усилия, чтобы выполнить поручение.

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21 марта 2023

РВВ-МД является дальнейшим развитием ракеты Р-73. Боеприпас с инфракрасной системой наведения и комбинированным аэрогазодинамическим управлением предназначена для поражения воздушных целей в любое время суток. Максимальная дальность пуска РВВ-МД составляет 40 километров.

Ранее в августе военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что новые ракеты малой дальности РВВ-МД2 для российских истребителей пятого поколения Су-57 практически не сбиваемы.

В том же месяце стало известно, что для Су-57 разработали ракеты РВВ-МД2, которые опережают подобные разработки в США на 5-10 лет. Боеприпас может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя.

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