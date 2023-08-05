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05:00, 5 августа 2023Наука и техника

Российский военный рассказал о почти несбиваемой ракете для Су-57

Военный эксперт Дандыкин заявил о несбиваемости новых ракет для Су-57

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новые ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для российских истребителей Су-57 практически несбиваемы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Военный отметил, что ракеты РВВ-МД2 — это оружие самообороны для нанесения ударов по таким самолетам, как F-35 или F-22 Raptor в воздушном бою.

«Это ракеты класса "воздух-воздух". Они применяются для того, чтобы одержать победу в воздухе. С учетом того, что количество их будет приличное, это делает наш самолет в выигрышной позиции по отношению к самолетам вероятного противника», — добавил он.

Такие ракеты делают наш самолет еще более эффективным на поле боя по сравнению с такого же типа самолетами, которые есть и в США, и у союзников США

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Также Дандыкин заявил, что сегодня Россия лидирует в сфере разработки различных типов ракетного оружия.

«Тут тот момент, когда во многих направлениях нас стараются догнать. Хотя, разумеется, у врага есть различные разработки», — заключил он.

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Ранее стало известно, что для российских истребителей Су-57 были созданы ракеты малой дальности 5-го поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на 5-10 лет. Сейчас их принимают на вооружение.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что впервые в ракетах малой дальности будет использована инерциальная система управления. Она предполагает, что боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов.

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    Алена Шевченко
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