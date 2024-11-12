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09:03, 12 ноября 2024Наука и техника

Поступили запросы на покупку российских Су-57

ФСВТС: поступили запросы на покупку российских истребителей Су-57
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Поступили запросы на покупку российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом ТАСС на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич.

По словам чиновника, Россия готова к сотрудничеству по самолету, производство которого требует слаженной работы множества сторон. «Заинтересованность иностранных государств в приобретении Су-57 имеется. Соответствующие запросы поступают. Мы готовы к сотрудничеству», — сказал руководитель.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 по достоинству оценят зарубежные коллеги. По его словам, самолет продолжает модернизироваться, а мощности по его выпуску расширяются.

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