Поступили запросы на покупку российских Су-57

ФСВТС: поступили запросы на покупку российских истребителей Су-57

Поступили запросы на покупку российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом ТАСС на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич.

По словам чиновника, Россия готова к сотрудничеству по самолету, производство которого требует слаженной работы множества сторон. «Заинтересованность иностранных государств в приобретении Су-57 имеется. Соответствующие запросы поступают. Мы готовы к сотрудничеству», — сказал руководитель.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 по достоинству оценят зарубежные коллеги. По его словам, самолет продолжает модернизироваться, а мощности по его выпуску расширяются.