Dolce & Gabbana предложили мужчинам инновационные «черепаховые» очки

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил новую коллекцию мужских оптических оправ и солнцезащитных очков сезона осень-зима 2017-2018. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 4 сентября.

Центральная тема новой линии — стиль ретро: использование инновационного ацетата с принтом под черепаху, нарочито брутальные декоративные детали из патинированного металла, классическая форма заушников. Самые популярные силуэты коллекции — «вайфареры», стилизованные под «авиаторы», своеобразный микс дизайна 1940-х и 1960-х годов.

Фото: пресс-служба Dolce & Gabbana 1 /7

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие.

В августе 2017 года компания представила женскую коллекцию очков сезона осень-зима 2017-2018, вдохновленную элементами стиля барокко и дизайном 1970-х годов.