Ray-Ban показал новые оптические модели очков

Американская компания Ray-Ban представила новую коллекцию оптических моделей Vista. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 29 августа.

Оправа классической оптической модели Round double bridge теперь представлена в золотом, медном, полуглянцевом, а также цвете гавана. Обновленная оптическая модель формы «кошачий глаз» с металлическими заушниками получила двуслойную расцветку.

Компания Ray-Ban занимается производством солнцезащитных очков и оправ для корректирующей оптики, принадлежит итальянской фирме Luxottica Group S.p.A. Первая модель очков выпущена в 1937 году и предназначалась для пилотов американских ВВС.

В начале июля 2017 года марка представила коллекцию очков под названием Chromance. В нее вошли модели RB8317CH с поляризованными линзами. По словам представителей марки, эти очки предназначены «для яркой жительницы мегаполиса с активной жизненной позицией, которая привыкла к вниманию окружающих».