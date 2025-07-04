Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 4 июля 2025Экономика

Популярная пряность оказалась под угрозой исчезновения

Ванили грозит исчезновение из-за климатического кризиса
Виктория Клабукова

Фото: chomplearn / Shutterstock / Fotodom

Ванильные орхидеи оказались под угрозой исчезновения. Мировые поставки популярной пряности могут сойти на нет из-за климатического кризиса, пишет журнал Frontiers in Plant Science.

Как выяснили ученые из Левенского университета в Бельгии и Ботанического сада Ланкестер в Коста-Рике, ареал произрастания ванильной орхидеи всерьез сокращается из-за отсутствия опылителей. Среда обитания насекомых, в свою очередь, стала сужаться из-за потепления. Некоторые виды дикой орхидеи опыляются лишь одним видом насекомых, поэтому его вымирание необратимо приведет к исчезновению растения.

Сами орхидеи имеют низкое генетическое разнообразие и крайне чувствительны к болезням, засухе и жаре. На фоне глобального потепления экстремальные погодные явления учащаются и становятся все более непредсказуемыми. Вырубка лесов и незаконный сбор ванили лишь усугубляют ситуацию.

Ранее исчезновение из-за климатического кризиса предрекли авокадо. К 2050 году, по прогнозам ученых, площадь посадок этого фрукта сократится как минимум на 14 процентов и как максимум — на 41. Регионы, в которых культивирует авокадо, больше других подвержены эрозии почв, долгим периодам засухи и затяжным ливням.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженное нападение на полицейских произошло в российском регионе

    Британский педофил пытался жениться на девятилетней украинке в Диснейленде. Свадьбу сорвал бывший советский десантник

    Россиян призвали не утолять жажду пивом

    Турция ответила на заявления о присоединении к коалиции дронов для Украины

    Самбурская похвасталась фигурой в красном купальнике

    Напавших с ножом на полицейского в Нальчике задержали

    Изменница расправилась с мужем с помощью молотого перца чили

    Россиянин устроил себе SPA-зону на балконе и разозлил соседей

    Стало известно число готовых отказаться от личного авто россиян

    МИД Армении вручил ноту протеста российскому послу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости