Человечество останется без авокадо из-за глобальной проблемы

Авокадо грозит исчезновение из-за климатического кризиса

Авокадо грозит исчезновение из-за глобального потепления. О воздействии климатического кризиса на производство популярного фрукта говорится в докладе благотворительной организации Christian Aid.

По данным аналитиков, площадь посадок к середине века сократится как минимум на 14 процентов и как максимум — на 41. Перспективы зависят от объема вредных выбросов. В Мексике, крупнейшем в мире производителе авокадо, плантации могут уменьшиться на 31 процент, даже если среднемировая температура не повысится на два градуса. Если на планете потеплеет на пять градусов, посевная площадь сузится на 43 процента.

Для выращивания авокадо требуется много воды: одному авокадо в среднем требуется 320 литров. Учитывая, что данная отрасль развита в жарких регионах — Бурунди, Чили, Перу, Испании, Южной Африке и Мексике, — плантации становятся уязвимыми к погодным катаклизмам. Эта местность в особенности подвержена эрозии почв, долгим периодам засухи и затяжным ливням. На фоне стихийных бедствий и дефицита воды процесс производства существенно дорожает. «Авокадо может быть суперфудом, но изменение климата станет его криптонитом», — заключили в организации.

Ранее сотрудники Потсдамского института изучения климатических изменений предрекли повышение цен на продукты из-за климатического кризиса. Такие потрясения в отрасли впоследствии углубят инфляцию во всем мире. К 2035 году, по прогнозам специалистов, инфляция ускорится на 30-50 процентов.