Среда обитания
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21:13, 22 марта 2024Среда обитания

Продукты в мире подорожают из-за глобальной проблемы

Жители планеты столкнутся с подорожанием продуктов из-за климатического кризиса

Фото: nrd / Unsplash

Климатический кризис может заметно поднять цены на продовольствие. К такому выводу пришли сотрудники Потсдамского института изучения климатических изменений. Результаты исследования публикует журнал Communications, Earth and the Environment.

Как поясняют ученые, глобальное потепление и погодные катаклизмы снизят прибыль сельскохозяйственных предприятий. Такие потрясения в отрасли впоследствии углубят инфляцию во всем мире. Жаркое лето 2022 года привело к увеличению инфляции на 0,43-0,93 процента. К 2035 году, по прогнозам специалистов, этот показатель достигнет как минимум 30 процентов. Худший сценарий предполагает рост продовольственной инфляции до 50 процентов.

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Серьезное подорожание продуктов питания ощутят все страны, вне зависимости от дохода. Однако на продовольственных запасах Африки и Южной Америки рост глобальных температур скажется сильнее всего. Выбросы парникового газа в атмосферу лишь усугубят проблему, добавляют авторы исследования.

Ранее сообщалось, что жители определенных областей Австралии рискуют остаться без кредитов и страховок из-за климатического кризиса. Растущее число природных катаклизмов, по опасениям местных властей, может заставить банки и страховые компании отказаться от обслуживания климатически неблагополучных районов Австралии. Такой шаг финорганизаций произведет каскадный эффект на всю сферу экономики, убеждены в правительстве.

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      Виктория Клабукова
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