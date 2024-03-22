Продукты в мире подорожают из-за глобальной проблемы

Жители планеты столкнутся с подорожанием продуктов из-за климатического кризиса

Климатический кризис может заметно поднять цены на продовольствие. К такому выводу пришли сотрудники Потсдамского института изучения климатических изменений. Результаты исследования публикует журнал Communications, Earth and the Environment.

Как поясняют ученые, глобальное потепление и погодные катаклизмы снизят прибыль сельскохозяйственных предприятий. Такие потрясения в отрасли впоследствии углубят инфляцию во всем мире. Жаркое лето 2022 года привело к увеличению инфляции на 0,43-0,93 процента. К 2035 году, по прогнозам специалистов, этот показатель достигнет как минимум 30 процентов. Худший сценарий предполагает рост продовольственной инфляции до 50 процентов.

Серьезное подорожание продуктов питания ощутят все страны, вне зависимости от дохода. Однако на продовольственных запасах Африки и Южной Америки рост глобальных температур скажется сильнее всего. Выбросы парникового газа в атмосферу лишь усугубят проблему, добавляют авторы исследования.

Ранее сообщалось, что жители определенных областей Австралии рискуют остаться без кредитов и страховок из-за климатического кризиса. Растущее число природных катаклизмов, по опасениям местных властей, может заставить банки и страховые компании отказаться от обслуживания климатически неблагополучных районов Австралии. Такой шаг финорганизаций произведет каскадный эффект на всю сферу экономики, убеждены в правительстве.