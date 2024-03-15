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14:20, 15 марта 2024Среда обитания

Австралийцев оставят без кредитов и страховок из-за глобальной проблемы

Климатически уязвимые районы Австралии рискуют остаться без кредита и страховки

Фото: Unsplash

Жители климатически уязвимых районов Австралии рискуют остаться без кредитов и страховок. Такое последствие глобального потепления допустили местные власти, пишет Insurance Journal.

Согласно новому докладу правительства Австралии, климатический кризис представляет реальную опасность для водных ресурсов материка, сельского хозяйства и экономической устойчивости страны. В настоящее время австралийцы все чаще подают иски о возмещении ущерба, причиненного стихией. Растущее число природных катаклизмов может заставить банки и страховые компании отказаться от обслуживания климатически неблагополучных районов Австралии.

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Такой шаг финансовых организаций, как прогнозируют власти, произведет каскадный эффект на всю сферу экономики. Отказ в страховании и кредитовании местных жителей серьезно скажется на здравоохранении, социальной поддержке, промышленности и продовольствии. Кроме того, изменения климата могут повлечь всплеск миграции и нарушение международных торговых путей, предупреждают эксперты.

Ранее климатический кризис посеял вражду между вечными гастрономическими союзниками — виноделами и охотниками за трюфелями. Из-за жары пьемонтские виноградари перебираются на тенистые склоны холмов, богатые деликатесными грибами. Конкуренция за землю ставит под угрозу всю отрасль добычи трюфелей, которая из без того считается исчезающей.

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      Виктория Клабукова
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