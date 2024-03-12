Среда обитания
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19:37, 12 марта 2024Среда обитания

В Европе назрел конфликт охотников за трюфелями и виноделов

Климатический кризис посеял вражду между виноделами и охотниками за трюфелями

Фото: Nicolò Oppicelli / Wikimedia

Климатический кризис посеял вражду между вечными гастрономическими союзниками. Из-за жары итальянские виноделы вынуждены перебираться на земли, богатые трюфелем, передает Euronews.

На северных склонах холмов Пьемонта веками произрастает редкий, а оттого и сверхдорогой белый трюфель. Прежде эти земли считались европейскими виноделами слишком темными и влажными для выращивания культуры. Однако все более засушливый климат заставляет производителей захватывать тенистые территории, чтобы защитить лозы от жарких лучей солнца. Расширить виноградники предложили в Консорциуме защиты вин Бароло и Барбареско.

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Конкуренция с виноградарями лишит охотников за трюфелями их исторической вотчины. Возделывание винограда в этих местах поставит под угрозу всю отрасль, и без того считающуюся исчезающей. Такие опасения высказывают в Национальном центре изучения трюфелей в Альбе. Оставив северные склоны пьемонтских холмов без лесов, мир лишится знаменитого деликатеса, предупреждают специалисты.

Ранее ученые предрекли вину исчезновение из-за глобального потепления. Если температура на планете поднимется на два градуса Цельсия, пригодных для виноделия регионов станет меньше на 56 процентов. В случае, если в мире потеплеет на четыре градуса, виноградники сократятся на 85 процентов.

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      Виктория Клабукова
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