В Европе назрел конфликт охотников за трюфелями и виноделов

Климатический кризис посеял вражду между виноделами и охотниками за трюфелями

Климатический кризис посеял вражду между вечными гастрономическими союзниками. Из-за жары итальянские виноделы вынуждены перебираться на земли, богатые трюфелем, передает Euronews.

На северных склонах холмов Пьемонта веками произрастает редкий, а оттого и сверхдорогой белый трюфель. Прежде эти земли считались европейскими виноделами слишком темными и влажными для выращивания культуры. Однако все более засушливый климат заставляет производителей захватывать тенистые территории, чтобы защитить лозы от жарких лучей солнца. Расширить виноградники предложили в Консорциуме защиты вин Бароло и Барбареско.

Конкуренция с виноградарями лишит охотников за трюфелями их исторической вотчины. Возделывание винограда в этих местах поставит под угрозу всю отрасль, и без того считающуюся исчезающей. Такие опасения высказывают в Национальном центре изучения трюфелей в Альбе. Оставив северные склоны пьемонтских холмов без лесов, мир лишится знаменитого деликатеса, предупреждают специалисты.

Ранее ученые предрекли вину исчезновение из-за глобального потепления. Если температура на планете поднимется на два градуса Цельсия, пригодных для виноделия регионов станет меньше на 56 процентов. В случае, если в мире потеплеет на четыре градуса, виноградники сократятся на 85 процентов.