Образ Собчак в стиле 90-х вызвал споры в сети

Образ российской телеведущей Ксении Собчак в стиле 1990-х годов вызвал споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость предстала перед камерой в темно-синей спортивной кофте бренда Martine Rose с зелеными и красными вставками. Она заправила ее в асимметричную макси-юбку Prada из костюмной ткани.

В то же время бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» надела остроносые желтые туфли с принтом, имитирующим кожу рептилии, и взяла с собой сумку-авоську и клатч Simone Rocha в виде букета цветов. Также она сделала укладку в стиле ретро и выбрала украшения в золотисто-зеленой цветовой гамме.

Подписчики высказались о данных кадрах в комментариях. «Что за стиль? Понаехали селяне?», «Одной Тани Петросян (жена юмориста Евгения Петросяна — прим. «Ленты.ру») нам мало», «Почему, когда есть деньги, люди так одеваются? Стрем же», «Срочно меняйте стилиста. Туфли вообще жесть, как у Шапокляк», «Идет все, что на вас надето», «Обожаю Ксюшу, смелая женщина», «Как всегда, супер», «А-ля 90-е. Круто!» — разошлись во мнениях юзеры.

В мае Собчак вышла в свет с браслетом Bvlgari из белого золота с бриллиантами по цене квартиры в Москве.