Собчак вышла в свет в браслете по цене квартиры в Москве

Телеведущая Ксения Собчак вышла в свет в браслете Bvlgari за 29 миллионов рублей

Российская телеведущая Ксения Собчак вышла в свет с украшением по цене квартиры в Москве. Соответствующая публикация появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» посетила показ бренда Walk of Shame в Москве, встретившись с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Для данного мероприятия знаменитость надела черно-белый прозрачный костюм с гороховым принтом и ветровку поверх него.

В качестве украшения она выбрала браслетом Bvlgari из белого золота с бриллиантами. Стоимость такого изделия на сайте ювелирной марки Vivid Diamonds составила 365 тысяч долларов (29 миллионов рублей). Известно, что на сайте сервиса ЦИАН по аналогичной цене можно купить квартиру.

Ранее в мае новый наряд Ксении Собчак оценили в сети словами «собирает на помойках». Она предстала перед камерой в темно-сером костюме в полоску южнокорейского бренда Push Button.