В России назвали Азербайджан проблемной страной и отказались считать союзником

Депутат Затулин: Азербайджан не является союзником России

Азербайджан не является союзником или стратегическим партнером России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Константин Затулин. Из этого он предложил исходить, строя долгосрочные планы сотрудничества или инвестировать средства.

«Вне зависимости от того, будут тормоза этой эскалации или нет, в России из этой истории должно стать ясно: Азербайджан для нас — проблемная страна, которая никак не соответствует статусу союзника и стратегического партнера. Просто им не является. И не потому что кого-то избили и задержали», — сказал политик.

По словам Затулина, Азербайджан является стратегическим партнером Турции, он заинтересован в развитии отношений с Великобританией, с Евросоюзом и предпринимает усилия именно в этом направлении. При этом заинтересованности в развитии тех же отношений с Россией, как заметил политик, у Баку все меньше.

«Россия находится в конфликте с Западом, с Украиной. Интерес развивать отношения с нами у Азербайджана все меньше. И именно из этого мы должны исходить, планируя связи, строя долгосрочные планы сотрудничества или вкладывая деньги в азербайджанскую нефть и другую промышленность», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что специалисты НАТО провели тренинги в Национальном университете обороны Азербайджана. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования и пришли к выводу, что такие встречи полезны для обеих сторон.